شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: كلية طب بنات الأزهر تمثل نموذجا فى تقديم تعليم طبى متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، الدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، لتهنئتهه بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

خلال اللقاء، أعرب المفتي عن سعادته وامتنانه لهذه التهنئة الكريمة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به كلية طب بنات الأزهر في تقديم تعليم طبي متميز يسهم في إعداد جيل من الطبيبات المؤهلات لخدمة المجتمع. وقال : "إن كلية طب بنات الأزهر تمثل نموذجًا في تقديم تعليم طبي متميز يرتكز على التقدم الطبي وتطبيقاته الحديثة، وعلى قيم الرحمة والإنسانية التي ينادي بها ديننا الحنيف. ونحن في دار الإفتاء نؤمن بأهمية دور الكليات الطبية في تحقيق الصحة العامة وتعزيز الرعاية الصحية".

من جانبها، عبَّرت الدكتورة هناء العبيسي عن فخرها واعتزازها بلقاء المفتي، مؤكدة أهمية الدَّور الذي تلعبه دار الإفتاء في توجيه المجتمع وتقديم الرؤية الشرعية السليمة للقضايا المعاصرة. وقالت الدكتورة العبيسي: "إن دار الإفتاء المصرية تُعتبر مرجعية دينية هامة، ونحن في كلية طب بنات الأزهر نقدر عاليًا جهودها في نشر الوعي الديني الصحيح".