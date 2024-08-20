شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوات للتوعية لمكافحة العنف والتحرش فى بيئة العمل بمنشآت بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، ندوة للتوعية من خلال مكتب عمل ملوى التابع للمديرية، وذلك بعنوان "مكافحة العنف والتحرش فى بيئة العمل طبقا لأحكام تشغيل النساء فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، بحضور 15 عامل، حيث تناولت الندوة التوعية بالقرارات رقم 43 ، و44 لسنة 2021 ، وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة، وتوجيهها لـ سوق العمل، لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لما لذلك من أثر فى تنمية المجتمع وتقدمه.

كما تناولت الندوة أيضا مفهوم العنف والتحرش وكيف تحمى المرأة نفسها من هذه الجرائم وتمت توعيتها بالطرق التى تتخذها لمواجهة هذا الأمر، وكذلك مشاركة مكتب عمل ديرمواس فى الندوة التوعوية التى نظمتها وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية بمركز ديرمواس ، وشارك فى الندوة منطقة الوعظ والمجلس القومى للمرأة بعنوان : مكافحة العنف ضد النساء تناولت استعراض أحكام تشغيل النساء الواردة بقانون العمل والقرارات الوزارية، بحضور 65 عاملة، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عن تنظيم وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، والمجلس القومى للمرأة ، ندوة توعوية بعنوان "أثر المساواة بين الجنسين على تنمية المجتمع" ، وذلك للمتدربين والمتدربات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالمنيا الجديدة ، واستهدفت الندوة الجنسين ، بمشاركة 61 متدرب ومتدربة، وتناولت الندوة كيفية انشاء وحدة المساواة والهدف منها والتوعية بالتشريعات والدساتير والقوانين التي تضمن تحقيق هذه المساواة وأيضا القرارات الوزارية أرقام 43 ؛44 لسنة 2021 وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة وتوجيهها لسوق العمل والانخراط فيه لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لما لذلك أثر على تنمية المجتمع وتقدمه كما تناولت الندوة مدى السرية التامة التى يتم فيها بحث الشكاوى التي ترد للوحدة وحلها .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية.