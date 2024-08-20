شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ محافظ البنك المركزى على تجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتجديد له محافظًا للبنك المركزي .. متمنيًا لمعاليه كل التوفيق.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 343 لسنة 2024 بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من 18 أغسطس 2024.



نشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.