شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يعيد تشكيل الأمانة العامة بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة قرار رقم 247 لسنة 2024 بتشكيل الأمانة العامة للهئية، وذلك برئاسة المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام.

وتضمن القرار تشكيل الأمانة العامة كالتالى: المستشار إيهاب سعيد فرج نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً مساعداً لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن وما يكلف به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار سيد محمد عمر بكر نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً مساعداً للشئون الإدارية والتنمية البشرية وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني وكيل الهيئة أمينا عاماً مساعداً للتحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم ومقرات الهيئة وما يكلف به الامين العام من أعمال أخرى، والمستشارة مي مروان عبدالله عرفة المستشارة بالهيئة أمينا عاما مساعدا لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوي الاعاقة وما يكفلها الامين العام من أعمال أخرى.

كما تضمن تكليف المستشار أحمد ثابت ابراهيم طلبة بأمانة المجلس الأعلى للهيئة

كما تضم المستشار محمد رفاعي سيد وكيل الهيئة، والمستشار علي يحي رشاد محمد عبد اللطيف، والمستشار محمد علي أحمد عبد الرحمن، والمستشار مصطفى عبد الفتاح حسن هيكل، والمستشار أحمد بهاء الدين أحمد راشد، والمستشار أبو ضيف عبد العلي أبوضيف، والمستشار شادى محمد قرني سليمان مندوب مساعد بالإضافة إلى عمله، كما يندب بالأمانة العامة المستشار محمد فائق حسانين محمد.