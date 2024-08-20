قرار جديد من القضاء بشأن مسؤول بمديرية تموين الجيزة و2 موظفين بقضية "الدعم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس مسؤول بمديرية تموين الجيزة و2 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأموال الدعم المخصصة للمواطنين.

ومثل المتهمون أمام المحكمة، وطلب دفاع كل منهم بإخلاء سبيلهم بالضمان المالي الذي تراه المحكمة، كون محال إقامتهم معلوم ولا يخشى من هروبهم.

كانت قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس مسئول بمديرية تموين الجيزة وموظفين اثنين، على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام ودعم المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، والتلاعب في البطاقات التموينية للاستيلاء على الدعم.

كانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على مسؤول بمديرية التموين بالجيزة و2 موظفين آخرين، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم بعد كشف وزارة التموين عن نشاطهم المشبوه لأكثر من عام.