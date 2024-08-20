ضربة موجعة لمعلمين المكيفات والسلاح في 3 محافظات.. سقوط 15 من تجار الصنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، دمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 87 قضية سلاح ناري، بإجمالي 129 قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية FN 19 بندقية آلية، و35 بندقية خرطوش، و74 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 87 متهما، منهم 26 لديهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 11 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 3850 كيلوجرام لمخدر الحشيش 1680 كيلوجرام لمخدر الشابو، بحوزة 11 متهما منهم 7 لديهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 535 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 6900 كيلوجرام لمخدر الحشيش 11 كيلوجرام لمخدر البانجو، وكمية من مخدري الهيروين والشابو وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 9 متهمين منهم 3 لديهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية بندقية خرطوش 6 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم تنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالها 7150 كيلوجرام لمخدر الحشيش 9 كيلوجرام لمخدر البانجو 8 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن 4 فرد محلي، وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين منهم 5 لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف، وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.