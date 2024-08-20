التهم 12 محلا .. حريق هائل في مول تجاري بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اندلع حريق هائل داخل مول تجاري بمنطقة الجمالية، أسفر عن احتراق 12 محلا تجارياً بالطابق الأول.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل 12 محلا في مول الجمالية بالطابق الأول، وامتد إلى الطابق الثاني بالمول.

وتحركت سيارات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومحاولة لمنع خطر امتداد النيران إلى المحلات المجاورة، ونجحت قوات الإطفاء، في محاصرة الحريق، والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

وتبين من الفحص الأولي أن المول مكون من أرضي، وطابقين، مستغل بالكامل محلات لبيع الهدايا والملابس و"بازارات "، واحتراق 12 محلا من أصل 21 محل بالطابق الأول، وتم منع امتداد النيران لباقي محلات الطابق الأول، والطابقين الأرضي والثاني.