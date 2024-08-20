"هالة" تطلب خلع زوجها: "بيخوني مع عروسة لعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هالة. ع"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "بيخوني مع عروسة لعبة.. وطلع مريض نفسي".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2038 لسنة 2023، بأنها وافقت على الزواج من "سامح. ح"، 36 سنة، سائق، بعد ترشيحه من الأهل كونه صديق للعائلة، وبالفعل تمت الزيجة في غضون شهرين فقط، وانتقلا بعدها للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

تكمل الزوجة حديثها: في البداية لاحظت أن زوجي يتظاهر بالحب المفرط وليس الحب الحقيقي، ومع ذلك حاولت التأقلم مع طريقته وأسلوبه، لكن الأمر أصبح لا يطاق مع مرور الوقت بسبب تصرفاته غير الطبيعية.

أضافت الزوجة: "تصرفات زوجي باتت غريبة للغاية، "بيدخل الحمام وياخد عروسة لعبة معاه وبيخرج وهو مغير ملابسها"، حيث يتعامل معها وكأنها زوجته، والغريب أنه يعتبر تصرفاته طبيعية.

تختتم الزوجة: بعد جلسات عدة مع الأهل تم العرض على زوجي الذهاب إلى طبيب نفسي، لكنه رفض وبعدها طالبته بالطلاق فخرج من المنزل ولم يعد حتى الآن، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.