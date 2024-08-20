العثور على جثة سعودي داخل فندق بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سعودي داخل فندق بمنطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة نزيل داخل فندق بآخر شارع فيصل.

انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف مفتش مباحث الهرم، وعثر على جثة سعودي داخل غرفته بفندق "ي" وتوقيع الكشف الظاهري عليه بمعرفة الطبيب في حضور شرطة السياحة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة تمهيدًا لإنهاء إجراءات النقل بالتنسيق مع السفارة السعودية.