التهم 12 محلا .. السيطرة على حريق مول تجاري بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محلات داخل مول في منطقة الجمالية، ويجري رجال الدفاع المدني عمليات التبريد بواسطة 3 سيارات إطفاء متمركزة بمحيط الحريق منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا باندلاع حريق هائل داخل 12 محلا في مول الجمالية بالطابق الأول، وامتد إلى الطابق الثاني بالمول.

تحركت سيارات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومحاولة لمنع خطر امتداد النيران إلى المحلات المجاورة، ونجحت قوات الإطفاء، في محاصرة الحريق، والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال المجاورة.

وتبين من الفحص الأولي أن المول مكون من أرضي، وطابقين، مستغل بالكامل محلات لبيع الهدايا والملابس و"بازارات "، واحتراق 12 محلا من أصل 21 محل بالطابق الأول، وتم منع امتداد النيران لباقي محلات الطابق الأول، والطابقين الأرضي والثاني.

ورجحت المصادر أن الحريق ناتج عن ماس كهربي في المكان وانتقل رجال المعمل الجنائي لتقدير الخسائر الناجمة عن النيران.