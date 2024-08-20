"لو أهلاوي مش هتصوروه".. إعلامية تنتقد نشر صور أحمد فتوح داخل قفص الاتهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



انتقدت الإعلامية مريم أمين، نشر صور لاعب الزمالك أحمد فتوح، من داخل قفص الاتهام خلال محاكمته في قضية الدهس.



وقالت مريم أمين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أعتقد لو كان لاعب من لاعبى النادي الأهلي عمركم ما كنتم هتصوروه في القفص.



وأضافت: حرام نعمل كده في واحد مستقبله تقريبا ضاع.. حرام ربنا ستار.

وأمس، أجلت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، نظر محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر، ودهس المجني عليه "السيد أحمد" والتسبب في وفاته، إلى جلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبسه.صدر القرار اليوم الإثنين، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.