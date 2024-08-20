طلبات التصالح القديمة.. مصير أقساط الغرامة بعد تطبيق القانون الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، مصير طلبات التصالح التي قُدمت وفق القانون الجديد رقم 17 لسنة 2019، وسددت بعض الأقساط الخاصة بغرامة تقنين الوضع الخاص بها.

وأوضحت المحافظة، مصير الحالات التي سددت بعض الأقساط وحان وقت سداد المتبقي، لافتة إلى أن هذه الحالات ستواصل استكمال سداد الأقساط المتبقية وفقا لتواريخ استحقاقها.

يأتي ذلك ضمن حملة تنفذها محافظة القاهرة من أجل التوعية قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022.

وتواصل المراكز التكنولوجية في المحافظات استكمال أعمال تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالمواطنين منذ بداية تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022.