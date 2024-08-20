شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز مجزية.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم

، الإثنين المقبل 26 أغسطس 2024، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

ملتقى توظيفي

وقال الجهاز إن الوظائف المطلوبة "مسئول تمويل"، موضحًا شروط التقديم على النحو الآتى: (خبرة فى مجال التمويل أو التسويق والمبيعات – مؤهل عال أو متوسط – السن من 20 حتى 35 – عدد ساعات العمل 8 ساعات).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا، تشمل: (مرتب مميز لذوى الخبرات بمجال التمويل – حوافز مجزية – تأمين طبى – فرص للترقى – دورات تدريبية).

وأوضح الجهاز، أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".