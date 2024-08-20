شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن توفير برنامج تدريب للمعلمين لتدريس مواد بها عجز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لمن يرغب من المعلمين شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلى من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتناسب مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين ، في موعد أقصاه الخميس المقبل.



ووجهت الوزارة بحصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الحصر معتمد في نسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024 ، للعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها مع فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين على وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم.