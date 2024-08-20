شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة المنوفية مشروعاً للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث ،كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.



وخلال التدريب العملى بمحافظة المنوفية قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقة محافظ المنوفية وعدد من المسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمرور على فصول محو الأمية الذى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمحافظة للتأكد من إنتظام العملية التعليمية والتعرف على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها.

وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائها من ذوي الهمم ، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضاً لمنتجات ذوى الهمم بفندق ومنتزه الحلمية بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف عرض منتجاتهم والتى حظيت بإقبال كبير من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات التى تتميز بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.