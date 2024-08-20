قرار جديد بشأن واقعة سرقة فيلا الفنانة منة عرفة بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق حجز حارس عقار وزوجته متهمين بسرقة متعلقات من فيلا الفنانة منة عرفة، بمنطقة القاهرة الجديدة 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تباشر التحقيق في واقعة سرقة محتويات من داخل فيلا الفنانة منة عرفة.

بداية الواقعة باتهام الفنانة منة عرفة، لزوجة حارس العقار الخاص بحراسة الفيلا بارتكاب واقعة السرقة.

ودلت تحريات أجهزة الأمن أن زوجة البواب الخاص بحراسة الفيلا وراء سرقة المصوغات والمبلغ المالي الخاصة بالفنانة منة عرفة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة التي اعترفت أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

كان قسم شرطة القاهرة الجديدة تلقى بلاغا من الفنانة منة عرفة بسرقة مبلغ مالي وبعض المصوغات من فيلتها، وتبين من التحريات أن زوجة البواب وراء واقعة السرقة وتم ضبطها واعترفت أمام جهات التحقيق.