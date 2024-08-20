"حلقوا لها شعرها علشان الحجاب".. تحرك عاجل من الداخلية بشأن "فتاة المقطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعرض فتاة للضرب من قِبل والدها وشقيقها وإحداث إصابتها وحلق شعرها بدعوى معاقبتها على خلع الحجاب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة - مقيمة بدائرة القسم)، وبصحبتها تقرير طبى منسوب صدوره لأحد المستشفيات يفيد إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

الفتاة قررت بتضررها من (والدها، شقيقها - مقيمان بذات العنوان)؛ لاعتدائهما عليها بالضرب وحلق أجزاء من شعرها لاعتراضهما على تصرفاتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.