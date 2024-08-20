أزمة أيتن عامر وطليقها تتصاعد.. فصل جديد داخل قسم الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يبدو أن أزمة الفنانة أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب لن تنتهي، خلافات الاثنين بعد طلاقهما لم تتوقف ووصلت إلى أقسام الشرطة ببلاغ تلو آخر.

يناير الماضي تقدم مدير التصوير محمد عز العرب ببلاغ ضد والدة طليقته اتهما بسبه في أثناء زيارته لأولاده المقيمين مع والدتهم بفيلا بمدينة الشيخ زايد.

أيتن عامر التزمت الصمت حتى فوجئت بمنشور "عز العرب" العاطفي يشكو تعمدها حرمانه من رؤية ابنيه حسب قرار المحكمة لترد عليه بطريقة مختلفة.

الممثلة تقدمت ببلاغ -عبر محاميها- تتهم طليقها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليوجه مدير مباحث الجيزة بفحص الواقعة بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية.