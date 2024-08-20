أول تعليق من نقابة الأطباء بعد اعتداء محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، برفقة عدد من الأفراد.

وقال "أمين" عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه "يجري حالياً التواصل مع الأطباء العاملين بالمستشفى"، مشددًا في الوقت ذاته على اتخاذ "الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب والأطقم العاملة بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقًا لرواية الحاضرين، فإن فؤاد قال للطبيب: إنت عارف إنت بتكلم مين؟".

ووجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء رسالة للفنان محمد فؤاد، قائلًا: "إنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية (ممكنة)، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى. حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك، فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ".

وأضاف: "أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب".