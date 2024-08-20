انتهاء أزمة "الغزالة" بالإزالة.. ماذا حدث لمجسم بجوار "نهضة مصر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

بين الحين والآخر، تطفو على السطح أزمة جديدة تتعلق بظهور بعض التماثيل المشوهة في الميادين المصرية، وتتمثل الواقعة الأخيرة في مجسم على هيئة غزالة مطلية باللون الذهبي أمام حديقة الحيوان بالجيزة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الفنانين التشكيليين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منذ قليل، إزالة تمثال الغزالة الذي كان موجودًا أمام حديقة الحيوان بالقرب من تمثال نهضة مصر الشهير، على خلفية انتقاد عدد من النقاد والمثقفين لوجوده في هذه المنطقة، حيث كان يؤثر على الشكل الجمالي للشارع.

وعلم موقع "الخليج 365" أن وزير الثقافة تدخل في هذه القضية وتحدث مع المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، الذي استجاب سريعًا وتمت إزالة التمثال بالفعل.

وفي الوقت نفسه، دعا التنسيق الحضاري باقي المحافظات إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2409 لسنة 2016، المتضمن حظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أي منحوتات في الميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار كل فيما يخصه. وبناءً عليه، صدر قرار وزير الثقافة رقم 529 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تتولى وضع تفاصيل ومحددات قرار رئيس الوزراء ومراجعة الأعمال الفنية من تماثيل أو لوحات جدارية أو أي منحوتات مطلوب تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية.