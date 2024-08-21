شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يعلق على واقعة الفنان محمد فؤاد: نحن فى دولة قانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:39 م
علق الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، على واقعة الفيديو المتداول والذى يظهر إعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطقم الطبية بـ مستشفى عين شمس التخصصى .
وقال رئيس جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الواقعة تم تحويلها للنيابة وقيد التحقيق، مضيفا: نحن فى بلد قانون، والقانون سيأخذ مجراه .
وتابع : الواقعة تمثل إعتداء غير مقبول على موظف أثناء تأدية عمله و الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتقدم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة وهناك مدير للطوارئ وطاقم طبى لاستقبال اى حالات طارئة .
وأكد رئيس جامعة عين شمس قائلا: القانون سيأخذ مجراه ولا حديث عن تصالح وإذا ثبت خطأنا سنعتذر ونكون مستعدين لأى إجراء.
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