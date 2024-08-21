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رئيس جامعة عين شمس يعلق على واقعة الفنان محمد فؤاد: نحن فى دولة قانون

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:39 م

علق الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، على واقعة الفيديو المتداول والذى يظهر إعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطقم الطبية بـ مستشفى عين شمس التخصصى .

وقال رئيس جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الواقعة تم تحويلها للنيابة وقيد التحقيق، مضيفا: نحن فى بلد قانون، والقانون سيأخذ مجراه .

وتابع : الواقعة تمثل إعتداء غير مقبول على موظف أثناء تأدية عمله و الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتقدم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة وهناك مدير للطوارئ وطاقم طبى لاستقبال اى حالات طارئة .

وأكد رئيس جامعة عين شمس قائلا: القانون سيأخذ مجراه ولا حديث عن تصالح وإذا ثبت خطأنا سنعتذر ونكون مستعدين لأى إجراء.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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