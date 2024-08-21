شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: ما يجمع المشاركين في الحوار الوطني أكثر مما يختلفون عليه والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنّ تجربة التواصل السياسي ليست وليدة اليوم، ولكن هناك تجربة عمرها 3 سنوات وهي الحوار الوطني.

وأضاف «فوزي»، في مؤتمر صحفي، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني مبادرة رئاسية دعا فيها الرئيس السيسي كل فئات الشعب المصري إلى أن يجتمعوا ويتناقشوا لترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل بالمجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وذكر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أنّه لولا الدعم الذي حظيت به هذه الآلية كان من الممكن ألا تكون بنفس الزخم والقوة، مشيرًا إلى أن المشاركين عرفوا أن ما يجمعهم ويشاركون فيه أكثر مما يختلفون عليه، لذلك كان شعار الحوار الوطني عبقري وهو أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن القضية.