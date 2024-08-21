شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: أعدنا تموضع قواتنا بالشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد من إيران ووكلائها والان مع تفاصيل الخبر

قالت البنتاجون، إن لديها أكثر من 30 ألفا من قواتنا بالشرق الأوسط يعملون مع شركاء وحلفاء متعددين ولا ننظر في تغيير ذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافت البنتاجون: "أعدنا تموضع قواتنا في الشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد من جانب إيران ووكلائها"، مردفة: "إعادة انتشار قواتنا في المنطقة مؤخرا منحنا قدرة أكبر على الدفاع عن قواتنا.