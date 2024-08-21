شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون على وقف التصعيد أو نشره بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون على وقف التصعيد أو نشره بالمنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لقطر، بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بلينكن: "مع شركائنا في مصر وقطر رسالتنا واضحة وهي ضرورة الوصول لاتفاق عاجل في غزة"، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن وضع حطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وبذلنا الكثير من الجهد في هذا الصدد.

وأكد أنه من المهم للغاية أن يقوم الجميع بما هو ضروري وصولا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى التزام قوي من مصر وقطر والولايات المتحدة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تقبل بأي احتلال طويل الأجل من إسرائيل لقطاع غزة، مؤكدا أن توقفيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل للتهدئة على الجبهة اللبنانية ومع الحوثيين في البحر الأحمر.