شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى عين شمس يعلق على واقعة محمد فؤاد: "الموضوع فى النيابة" والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، على تفاصيل الفيديو المتداول الذى يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب بالمستشفى.

وأكد مدير مستشفى عين شمس التخصصى لـ"الخليج 365" أنه تم تحويل الواقعة للنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحًا أن جامعة عين شمس ستصدر بيان بعد قليل تكشف فيه كافة تفاصيل الواقعة وما حدث مع الأطباء.