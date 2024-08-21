شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسى الشراكة الثنائية وجهود وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إكس: "التقيت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لمناقشة الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة العمل "معا" لمنع التصعيد الإقليمي "في هذا الوقت الحرج".

ووصل بلينكن إلى القاهرة في وقت سابق، الثلاثاء، قادما من تل أبيب، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن شكر السيسي خلال لقائهما في القاهرة، على شراكة مصر كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.