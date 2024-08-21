بعد "خناقة المستشفى".. طبيب بـ"عين شمس التخصصي" يحرر محضرا ضد المطرب محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - حرر طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي، محضرا بقسم شرطة الوايلي، ضد المطرب محمد فؤاد اتهمه خلاله بالاعتداء عليه داخل مقر عمله بالمستشفى وسبه وقذفه.

وقال الطبيب في بلاغه، إن فؤاد حضر إلى المستشفى بصحبة شقيقه الذي كان يحتاج إلى تدخل طبي، ودخل في مشادة كلامية معه تطورت إلى قيام المطرب بالاعتداء عليه بالسب والقذف.

وتصدر المطرب محمد فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد تداول صور وفيديو عن دخول "فؤاد" في مشاجرة مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وظهر في الفيديوهات مشاجرة عنيفة بين محمد فؤاد والطبيب، بينما حاول المتواجدون داخل المستشفى إنهاء المشاجرة والفصل بينهما.

من جانبه علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على الفيديو المتداول ، مؤكدا أنه "يجري حالياً اتخاذ "الإجراءات اللازمة".