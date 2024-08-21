كبير الأثريين يعلق على أزمة "سائحة معبد الأقصر": نوع من الدعابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل فتح تحقيق بشأن مشاركة سائحة في عملية ترميم بمعبد الأقصر، مؤكدا أن الصورة المنتشرة نوع من الدعابة، معلقا: "مش عايزين نكبر الموضوع واللي يهمنا الأثر".

وأشار شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزير السياحة والآثار أصدر بيانا منذ قليل معلنا تحويل الواقعة للتحقيق العاجل، لافتا إلى أن المناطق السياحية المفتوحة وخاصة الأقصر يكون بها نسبة كبيرة من السياح.

وأوضح أن بعض السياح أحيانا يطلبون التصوير مع العمال أثناء عملية الترميم دون الإضرار بالأثر، منوها بأنه أحيانا تسهم هذه الصور في الترويج للسياحة، ولكن أحيانا يكون هناك خطر، مقترحا أن يكون هناك فاصل بين العاملين في مجال الترميم بالأماكن الأثرية وبين السياح.