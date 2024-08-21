كرم جبر عن جلسات مبادرة التنظيم الذاتي: مهنة الإعلامي ستكون رقم واحد في سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل جلسة العمل الأولى لمبادرة التنظيم الذاتي، مشيرا إلى أن حضور الجلسة الأولى تضمن أساتذة الإعلام، ورؤساء القنوات التلفزيونية، وعدد من الإعلاميين.

وأشار جبر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإعلام المصري يواجه تحديات كبيرة هذه الفترة، والمناقشات خلال الجلسة الأولى كانت عن البرامج الحوارية والتعاون بين كليات الإعلام والوسائل الإعلامية، وكيف نتعامل في عصر السوشيال ميديا.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البعض طالب بتحديد سقف زمني للبرامج، وأن يتضمن البرنامج كل الفنون الإعلامية، مع توظيف آليات السوشيال ميديا الحديثة داخل البرامج، فضلا عن ضرورة أن تعمل البرامج الرياضية على بث الروح الرياضية.

ولفت إلى أساتذة الإعلام خلال الجلسة أبدوا استعدادهم أن يكون هناك تعاون بين المجلس والوسائل الإعلامية للوصول إلى تجربة تخدم خريج الإعلام، متوقعا أن تكون مهنة الإعلامي رقم واحد في سوق العمل.