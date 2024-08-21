شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان رسمى لجامعة عين شمس تعليقا على اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي والان مع تفاصيل الخبر

- الفنان محمد فؤاد ومرافقيه تطاولوا على طبيب المستشفى بالسب والقذف

- تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ

أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ادانتها بشكل قاطع لأي اعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، وتؤكد احترامها الكامل للقانون وثقتها الكاملة في قضاء مصر العادل، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم ٣٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ إدارى الوايلى.

وفي هذا السياق، توضح إدارة الجامعة أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ.

وتابع بيان الجامعة: وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول د.مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ.

وتؤكد إدارة الجامعة أن خدماتها الطبية والعلاجية مُتاحة لكافة المواطنين على مدار الساعة، وذلك في إطار منظومة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية التي تخدم سنويًا نحو ٢٥ مليون مريض.