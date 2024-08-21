شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تصرف منحا للأعباء الدراسية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالعزيز الجوهرى - مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن نقابة الأطباء البيطريين من أولى النقابات المهنية وأكثرها قياما بدورها المجتمعي، وذلك نظراً لالتزامها بهذا الدور تجاه اعضائها منذ نشأتها، موضحا أن اللجنة الاجتماعية تقدم خدمات الإعانات لأبناء الأعضاء المتوفين، ومنها منح الأعباء الدراسية، وكذلك منح الأرملة والمطلقة والولادة ومصايف للإسكندرية ومطروح والغردقة ورحلات بأسعار مميزة، كما تقيم نشاطات متعددة مثل مسابقة القرآن الكريم سنوياً وغيرها من الأنشطة.

وأضاف الجوهرى، أن الإعانات تقدم للطبيبة الأرملة والمطلقة وأبنائها حتى يكملوا المراحل الدراسية، وكذلك أبناء الأطباء المتوفين حتى يتموا تعليمهم.

كما ستعلن اللجنة قريبا عن رحلات لأداء مناسك العمرة، وكذلك رحلات لشرم الشيخ والغردقة، ورحلات الأقصر وأسوان فى فصل الشتاء بأسعار متميزة، مؤكدا على أن نقابة الأطباء البيطريين تمنح إعانات الولادة كما تم زيادتها أسوة بالاتحاد، ويزيد على ذلك أننا النقابة الوحيدة التى تصرف منحة الولادة لزوجة الطبيب البيطري حتى لو لم تكن طبيبة بيطرية مثلما تحصل عليها الزميلة الطبيبة البيطرية.

نوه إلى أن الأوراق المطلوبة شهادة الوفاة لزوج الأرملة، اوقسيمة الطلاق أو حكم المحكمة بالنسبة للمطلقة، وشهادة الوفاة للطبيب المتوفي وأبنائه فى المراحل التعليمية ليحصلوا على منحة الأعباء الدراسية، وإقرار من الأم من النقابة الفرعية بعدم الزواج وتم إلغاء إحضار قرار من الشهر العقاري حفاظاً على معنويات الزميلة وعدم تعرضها للحرج، وإفادة من المدارس أو الجامعات التى يدرسون بها الابناء، قرار الوصاية، لتيسير الإجراءات عليهم.