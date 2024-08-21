شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية 2024.. رابط موقع التنسيق وخطوات تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الأربعاء، إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

وبالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ويتاح أمام طلاب الثانوية العامة التسجيل من خلال معامل التنسيق أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى.

وفيما يلى الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg.

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.