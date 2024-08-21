أخبار مصر

غدًا.. آخر فرصة لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. آخر فرصة لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 07:00 ص

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يعتبر غدا الخميس 22 أغسطس الجارى آخر فرصة لتقديم طلب تظلم إلكترونى على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الرابط التالى https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded


ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بالتقدم بطلب تظلمات على نتيجة الثانوى 2024، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان - مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمى للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بالتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم.

 

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) فى التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements