شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل وشروط الالتحاق بالبرنامج الطبى EMP بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة، ومن أهم البرامج البرنامج الطبي الموسع EMP بطب عين شمس.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل البرنامج الطبي الموسع EMP، بطب عين شمس، وشروط الالتحاق، كما يلى:

- مدة الدراسة بالبرنامج 215 ساعة.

- شروط الإلتحاق بالبرنامج:

1- أن يكون الطالب تقدم إلى مكتب التنسيق المصري وتنسيق الوافدين للغير مصريين، وتم ترشيحه إلى إحدى كليات الطب البشري المصري الحكومي.

2- أن يكون الطالب قد تخطى اختبارات القبول الخاصة بالرنامج، والتي تضمن (اختبار اللغة الإنجليزية/ مهارات الحاسب الآلي/ السمات الشخصية/ التحدث باللغة الإنجليزية).

وتتيح كلية الطب جامعة عين شمس ببرنامجها الجديد فرص توظيف لسوق العمل بإعداد كوادر طبية على مستوى عالي من الكفاءة العلمية على المستوى المحلي والعالمي.

وتقدم جامعة عين شمس، حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.