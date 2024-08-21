شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لطلب شهادة بإتمام أعمال ترميم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم لعقار من المركز التكنولوجي.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوب توفرها عند طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم لعقار بالجيزة، على النحو التالي:

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب والأصل للاطلاع.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص أو القرار الصادر بأعمال الترميم.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية.

أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، تطويرًا شاملًا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد، حيث تم إنشاء وتطوير 21 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء والمراكز والمدن، لتقديم عشرات الخدمات الحكومية المهمة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، تقديم طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).