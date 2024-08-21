حادث تصادم مروع أعلى الطريق الدائري.. تصادم أكتر من 12 سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهد الطريق الدائري، فجر اليوم الأربعاء، حادثا مروريا مروعا بعد تصادم أكثر من 12 سيارة ما بين ملاكي ونقل، اتجاه السلام أمام نزلة الرماية، وهو ما تسبب في توقف حركة السيارات أمام القادم من أكتوبر وطريق الوحات باتجاه الرماية.

تلقت أجهزة الامن بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، تصادم سيارتي نقل أحدهما تحمل مواد بناء “ رمال”، وهو ما تسبب في توقف عدد من السيارات على الطريق، وتلها سيارة نقل دهست عدد من السيارات المتوقفة.