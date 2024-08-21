شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: تعدى الفنان محمد فؤاد على طبيب عين شمس غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب ، تعدي الفنان محمد فؤاد بالسب والقذف على طبيب مستشفي عين شمس التخصصي، في عمله وأثناء تأدية واجبه، وأعرب المجلس عن دهشته لصدور هذه التصرفات غير المسؤلة من فنان يفترض أن يكون قدوة ومثل جيد للمجتمع.

وأشار المجلس فى بيان له أن قانون العقوبات، يعقاب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه ، مطالبا بتغليظ تلك العقوبات لتمثل رادعا حقيقيا لمن يفكر فى التعدى على الطواقم الطبية

وشدد المجلس في بيانه على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب المعتدى عليه حتى يتمكن من الحصول على حقه، ويرد إليه اعتباره، حيث تم إحالة الواقعة للنيابة بالقضية رقم 3747 لسنة 2024 إدارى الوايلى.

وناشد المجلس كافة الجهات الرسمية المعنية بحفظ الأمن، وتأمين المستشفيات الحكومية من الداخل والخارج لمنع تكرار هذه الحالات الصارخة من التعدي، وتعطيل العمل الذى لا يتمشى مع طبيعة هذه المنشآت ودورها الحيوى فى استمرار تقديم الخدمات الصحية وخدمات الطوارئ لكل المرضى على مدار الساعة

كما ناشد المجلس فى بيانه، مجلس النواب سرعة اقرار قانون المسؤلية الطبية بما يتضمنه من مواد تشدد عقوبة التعدى على الأطباء والأطقم الطبية.

وكانت جامعة عين شمس قد أوضحت فى بيان لها أن مستشفى عين شمس التخصصي استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض، الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول د. مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ، وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ.