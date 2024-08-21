شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة بالمدارس بعد تعديلها بسبب درجات الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة فى المدارس يمكن للطلاب استلامها بعد التعديل بسبب زيادة درجات مادة الفيزياء، مضيفة أنها متوفر فى المدارس ويمكن للطلاب التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها مع تسليم الشهادة القديمة التى كان قد تسلمها الطلاب قبل إجراء تعديل درجات مادة الفيزياء، مشددة على أن الشهادات التى تم تعديلها لطلاب الشعبة العلمية فقط.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الاجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الاجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.