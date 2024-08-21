شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتابع مشروع إقامة محطة تحويل المخلفات لطاقة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" و إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة مستجدات التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)، والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المتابعة المستمرة عن كثب للتقدم المحرز بهذا المشروع الهام أولاً بأول.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" بإستعراض الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفــات إلى طاقــة كهربائية بأبو رواش، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية الخاصة بالمشروع بما في ذلك الهندسة المعمارية والغلايات والتوربينات والمواصفات الكهربائية والتدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي وذلك عقب قيام الشركاء بإستكمال تقييم الأثر البيئي ومخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة أرض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المباني الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعي، مشيداً بالتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومؤكداً على تأثيره الإيجابي المتوقع على البيئة والاقتصاد.

وثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والتي تعزز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، مثمناً كذلك على حرص الحكومة على دمج القطاع الخاص، وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، وفي مختلف القطاعات التصنيعية.

بدوره، صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم الإشارة خلال اللقاء إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إلى الشركات التابعة لها بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، وكذا حرصها على التكامل مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية هدفها الأساسي تلبية احتياجات المواطنين.