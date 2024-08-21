شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لمواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1298 لسنة 2024، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1297 لسنة 2024، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الداخلية رقم 129 لسنة 2024، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، نشرت القرار رقم الداخلية رقم 1293 لسنة 2024 بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1299، بالسماح لـ20 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



