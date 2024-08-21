شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء صيفية حارة رطبة على أغلب الأنحاء والقاهرة فى الظل 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.