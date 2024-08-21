شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لبرنامج التدريب التحويلى لتخصصات المعلمين والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المديريات التعليمية، فتح باب التقدم لمن يرغب من المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتوائم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت المديريات التعليمية في خطاب رسمي الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب التحويلي من التخصصات وهي كالتالي:-

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المعين به .

- صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم التليفون المحمول

- صحيفة الأحوال إلكترونية معتمدة و حديثة صدورها لا يتجاوز 15 يوما.

- صورة معتمدة من التقارير ( آخر تقريرين ).

- خطاب من جهة العمل يفيد بأن المذكور على رأس العمل.

- طلب تقدم البرنامج للتدريب التحويلي حسب النموذج الخاص بال تنسيق موقع من الموجه العام ومختوم بالشعار.

- جميع الأوراق المطلوبة معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية

- لن تقبل الطلبات التي ترد بعد هذه المواعيد المقررة أو التي ترد عن طريق البريد المصري.

- يتم نشر الاعلان لجميع المدارس بمختلف النوعيات والمراحل التعليمية المختلفة.

وكانت مصادر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت مصير معلمي مواد الجيولوجيا والفلسفة وعلم النفس، بعد إلغاء مادتهم في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2025، سواء من المواد الأساسية المضافة للمجموع أو المواد الغير مضافة للمجموع.



وأضاف المصادر، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن الاستغناء عن المعلمين لمواد الجيولوجيا والفلسفة وعلم النفس للثانوية العامة بعد إلغاءها من العام المقبل، مشيرا إلي أن هذه المواد سيتم تدريسها بشكل مختلف فبدلاً من الصف الثالث الثانوي سيتم تدريسها لصفوف أخري، حيث سيتم تدريس مادة الفلسفة لطلاب الصف الأول الثانوي، وعلم النفس للصف الثاني الثانوي.