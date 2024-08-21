شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الدفع بـ12 سيارة إسعاف لموقع حادث تصادم بمحيط ميدان الرماية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم عدد من السيارات، صباح اليوم الأربعاء، في محيط ميدان الرماية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، بينما أصيب 24 مواطنا، تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ11 منهم في موقع الحادث، وتم نقل «مصابين إثنين» إلى مستشفى الهرم، ونقل 11 آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

