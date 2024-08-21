شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء: نتابع التحقيقات فى اعتداء محمد فؤاد على طبيب عين شمس التخصصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، المستشار القانوني للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصي، وتقديم كافة أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.

ووجه الدكتور أسامة عبد الحي، الشكر والتقدير لجامعة عين شمس، وإدارة مستشفى عين شمس التخصصي، على إدارتها للأزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الطبيب.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة "همجية" تتنافى مع دولة القانون، مشددة على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.



وأوضحت النقابة أننا في دولة قانون، ولجوء أي مواطن للبلطجة والاعتداء على أفراد الطاقم الطبي، حال شعوره بالتقصير من جانب الطبيب سواء عن حق أو غير حق يجعلنا فى غابة.

وناشدت نقابة الأطباء كل الجهات المعنية المسؤولة عن تأمين المستشفيات والمنشآت الصحية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها باعتبارها منشآت حيوية واجب تأمينها.

وأشارت النقابة إلى ضرورة أن يكون هناك عقوبة رادعة وفورية لمواجهة وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، مؤكدة أن الفريق الطبي من أطباء وتمريض يعملون تحت ضغط شديد، ويتحملون أعباء كبيرة في سبيل إنقاذ حياة المواطنين.

وكان مستشفى عين شمس التخصصي قد استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، المريض عبد العزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول د. مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، بحسب بيان جامعة عين شمس حول الواقعة.

كما تم الاعتداء على أفراد الأمن والتمريض المتواجدين في الطوارئ وقد تم تسجيل الواقعة بالكامل عبر كاميرات مراقبة قسم الطوارئ.