شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الأجواء شديدة الحرارة وأعلى عن العام الماضى 5 درجات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه على غير الطبيعي ما زال منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة ممتد ومتعمق في معظم المناطق يضاف إليه منخفض السودان في جنوب الصعيد والأجواء ما زالت شديدة الحرارة وزادت عن العام الماضى في نفس التوقيت بحوالي من 4 -5 درجات .

وأضاف فهيم أن الزراعة في هذه الأجواء ليست مضمونة فى ظل ارتفاع تكاليف التقاوي لكافة المحاصيل والتى تضاعفت، لذلك لابد من معرفة المواعيد الآمنة نوعاً ما لزراعة محاصيل العروة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اشتراطات صارمة للزراعة وما بعد الزراعة، حتى انكسار حدة الصهد والتى من المتوقع أن تؤخر الصيف الحالى.

وأوضح فهيم أن البطاطس النيلي يجب عدم زراعتها في المنيا قبل 1 سبتمبر و و10 سبتمبر في محافظات الوجه البحرى، و البنجر العروة الأولي يجب عدم زراعتها في المنيا قبل 30 أغسطس و 10 سبتمبر في محافظات بحري .

أضاف مشاتل البصل قبلي يجب عدم زراعتها قبل 1 سبتمبر في سوهاج وقنا واسيوط و الفاصوليا والبسلة يجب عدم زراعتها قبل 15 سبتمبر في الوجه القبلي و 10 سبتمبر في الوجه البحري و الفراولة والخرشوف يكون موعد زراعتها من 10 إلى 15 سبتمبر.