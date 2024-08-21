شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تعلن حاجتها لمعلمين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية فتح باب التقدم للعمل بالحصة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا لـ العام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 21 سبتمبر المقبل، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط كالتالى:

- المعلمين المحالين إلى المعاش بما لا يتجاوز 63 عاما والمعلمين بذات المدارس فوق النصاب .

- معلمين جدد من ذوي المؤهلات المناسبة .

وذلك في التخصصات الآتية:

- اللغة العربية

- الرياضيات

- العلوم

- اللغة الانجليزية

الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة:-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد2 صور منها .

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس .

- عدد 2 صور لبطاقة الرقم القومي سارية .

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، و عدد 2 صور شهادة الميلاد

- دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات .

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد .

- على من يرغب بالعمل التقدم إلى مدير المرحلة.