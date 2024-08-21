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الإدارات التعليمية تعلن حاجتها لمعلمين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:58 ص

أعلنت الإدارات التعليمية فتح باب التقدم للعمل بالحصة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا لـ العام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 21 سبتمبر المقبل، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط كالتالى:

- المعلمين المحالين إلى المعاش بما لا يتجاوز 63 عاما والمعلمين بذات المدارس فوق النصاب .

- معلمين جدد من ذوي المؤهلات المناسبة .

وذلك في التخصصات الآتية:
 

- اللغة العربية

- الرياضيات

- العلوم

- اللغة الانجليزية 

الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة:-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد2 صور منها .

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس .

- عدد 2 صور لبطاقة الرقم القومي سارية .

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، و عدد 2 صور شهادة الميلاد

- دوسيه بلاستيك موضوع به جميع المستندات .

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد .

- على من يرغب بالعمل التقدم إلى مدير المرحلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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