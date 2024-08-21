شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.