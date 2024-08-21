شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: مصر والدول الصديقة تدعمنا لإعادة البنية التحتية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عباس الحاج حسن وزيرالزراعة اللبناني، إن مصر والدول الصديقة ستدعم لبنان لإعادة بناء البنية التحتية الزراعية وباقي القطاعات الاقتصادية.

أضاف الوزيراللبناني في مقابلة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، إن القطاع الزراعي في لبنان تعرض لخسائر كبيرة منذ بدء الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن ناتج جنوب لبنان من القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تقريبا 20 % من الناتج القومي المحلي.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الوطني اللبناني من بوابة الزراعة، مؤكدا ضرورة مسح أضرار القطاع الزراعي فور انتهاء العمليات العدائية الإسرائيلية.

قال إننا نعول على مصر الشقيقة فيما يتعلق بالاستزراع السمكي.، مضيفا بأن إيقاع التعاون في الاستزراع السمكي مضبوط بشكل جيد جدا، كما أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية والجامعة العربية فاعلون في هذا القطاع، مؤكدا أن القطاع الخاص اللبناني والمصري مدعو ولدينا بعد أسبوع خبراء لبنانيون سيتوجهون إلى الإسكندرية في دورة تدريبية تجمع عددا كبيرا من دول المتوسط تحت رعاية جامعة الدول العربية وبتوأمة مع وزارة الزراعية المصرية.