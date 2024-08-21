شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى العلمى الأول لمرض السكرى بـ"الفيوم" غدا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الملتقى الأول لمرض السكري بمدينة الفيوم، تحت عنوان "Fayoum Diabetes Forum"، غدًا الخميس، تحت إشراف اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، وإدارة التدريب بوزارة الصحة والسكان، ونقابة الأطباء، وفروع التأمين الصحي بالفيوم، وبني سويف.

وكشف الدكتور أحمد السبعاوي، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية بوزارة الصحة، ومنسق المؤتمر، أنه سيتم افتتاح المؤتمر بحضور شخصيات طبية عديدة، وعلى رأسهم الدكتورة عُلا خير الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة، والدكتور فاتن عمارة رئيس قطاع التدريب بهيئة التأمين الصحي، والدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة، والدكتور مصباح كامل رئيس الجمعية، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية طب بني سويف، والدكتور محمد مشاحيت رئيس أقسام الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عثمان نقيب الأطباء بالفيوم.

وأوضح "السبعاوي" أن المؤتمر سوف يناقش خلال سبعة جلسات علمية أخر التطورات في علاج مرض السكري وكل الأمراض المتعلقة به.



وستتناول الجلسة الأولى مناقشة الطوارئ التي قد تحدث لمرضى السكر من غيبوبات ارتفاع وهبوط في مستويات السكر بالدم، والجلسة الثانية عن سكر الأطفال وكيفية العلاج، ونظام الأكل الخاص بالأطفال ونوعية الأنسولين المستعمل وكيفية التعامل في أوقات التعب خاصة مع حالات البرد والإنفلونزا والنزلات المعوية، والجلسة الثالثة ستتحدث عن المضاعفات المزمنة لمرض السكري من تأثير السكر على الأعصاب والكليتين والعيون.

وأشار منسق المؤتمر إلى أن الجلسات ستتوالى للحديث عن كيفية التعامل مع مرضى السكر أثناء وجودهم في الغرف الداخلي للمستشفيات، ثم الحديث عن الأدوية المختلفة المستخدمة في علاج السكر وأخيرا تقديم حالات لمعرفة كيفية التطبيق السليم لما تم شرحه خلال المؤتمر.

وأكد "السبعاوي" أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل على هامش المؤتمر تناقش دور التثقيف الطبي لمرض السكري، بينها ورشة عمل موجهة للصيادلة، وأخرى تتحدث عن التهاب الأعصاب لمرضى السكر كيفية التشخيص والعلاج وأخيرًا ورشة عمل خاصة بتغذية مرضى السكرى، موضحا أنه من المتوقع حضور250 طبيبا خلال المؤتمر بالإضافة إلى 50 آخرين لكل ورشة.