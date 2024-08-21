9.5 جنيه لفتح العداد.. تعديل أجرة التاكسي الأبيض في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار محافظ لقاهرة الخاص بتعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض والذي أصدره المحافظ بعد تحريك أسعار الوقود الشهر الماضي.

وشمل قرار تعديل التعريفة

- 9.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر.

- 4.5 جنيه لكل 1 كيلو متر.

- 21 جنيها ساعة الانتظار، وتزداد بواقع 10.5 جنيها لكل ساعه إضافية.

كانت محافظة القاهرة، قد عدلت تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وذلك في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية حيث تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.